РИАМО - 31 янв. С 1 февраля жители Подмосковья могут записаться на прием к врачу по предварительной записи на вечернее время, что снизит нагрузку на медицинские учреждения в утренние часы, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Мы подготовили памятку, я просила и глав ее распространить с призывом к нашим жителям, чтобы они приходили и во вторую половину дня также без записи. На прошлой неделе у нас наблюдалась такая же ситуация по загрузке в течение дня. Поэтому мы приняли решение, что с 16:00 до 20:00 все наши кабинеты неотложной помощи будут работать по предварительной записи», — сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она добавила, что человек может запланировать свой прием к врачу вечером во второй половине дня, чтобы разгрузить утренние часы работы медучреждений. ​

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 11 470 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число случаев заболевания в регионе составляет 760 914.

В настоящее время количество операторов областной службы «122» увеличили до 1744 сотрудников из-за ситуации с Covid-19.

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