РИАМО - 31 янв. Доля вакцинированных сотрудников столичного транспорта достигает порядка 92%, при этом часть из них уже делает прививки повторно, сообщил заммэра Москвы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

«На сегодняшний день эта цифра (вакцинированных – ред.) около 92%, остальные наши сотрудники имеют медицинский отвод», — сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что часть сотрудников транспорта делает повторные прививки в зависимости от рекомендаций медиков и сроков. Всем сотрудникам столичного транспорта рекомендовали вакцинироваться, для них была предоставлена возможность сделать прививку.

Вакцинация остается самым надежным способом защититься от коронавируса. Прививку можно сделать в поликлиниках и популярных общественных местах.

За минувшие сутки в Москве выявили 23 417 случаев коронавируса, умерли 75 Covid-пациентов. Вылечились от инфекции еще 5805 человек.