РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 янв. Стратегическая сессия для руководителей местных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Московской области прошла в Королеве на базе интерактивного павильона «Космос», сообщает пресс-служба движения.

Участники сессии обсудили планы на 2022 год и систему рейтингования отделений. В рамках 6 направлений движения «Волонтеры Победы» в Подмосковье будет подготовлено 47 проектов, 10 из них реализуются на территории региона впервые.

Многие из мероприятий, которые вошли в план работы, родились в местных отделениях. Волонтеры так воодушевляются миссией движения и придумывают собственные мероприятия, что ежегодно не менее 5 муниципальных проектов выходят на региональный уровень.

Во время встречи обсудили и празднование первого юбилея подмосковного отделения «Волонтеров Победы» - 17 марта отделению исполнится 5 лет.

Кроме того, руководители приняли участие в обучающих семинарах на темы результативной презентации движения, общения с журналистами и выхода из конфликтных ситуаций, а также формирования личного бренда посредством социальных сетей.

«Пообщался с руководителями, чтобы понять их вопросы и страхи, ведь у нас сейчас появилось много молодых председателей местных штабов. Очень важно помочь им приумножать актив и увеличить количество ветеранов, взятых под шефство», - сказал руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Московской области Александр Печенегин.

По его словам, в январе в Московской области зарегистрировался 8-тысячный волонтер Победы. 2,5 тыс. из них помогают своим отделениям в течение года на постоянной основе. Ребята ежедневно проводят мероприятия и помогают ветеранам, в течение всего года готовятся к организации народного шествия «Бессмертный полк» и Парада Победы.

«Мы готовимся даже в таких неблагоприятных эпидемиологических условиях, будем помогать организовывать День Победы в любых доступных форматах», - заключил Печенегин.