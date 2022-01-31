РИАМО - 31 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны не обсуждают введение всеобщего локдауна из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает Nation News.

«Не актуален и не обсуждается», — заявил Песков, комментируя вопрос введения локдауна в России в беседе с журналистами.

В настоящий момент в России наблюдается резкий подъем заболеваемости новым омикрон-штаммом коронавируса.

31 января в стране был побит очередной рекорд по количеству случаев заболевания коронавирусом за сутки – инфекцией заразились 124 070 человек.

С начала пандемии в России выявили 11 861 077 случаев Covid-19. За весь период зафиксировано 331 349 смертей, выздоровел 10 248 281 человек.