РИАМО - 31 янв. Для жителей Подмосковья необходимо составить список добросовестных строительных компаний, которые займутся подготовкой домов граждан к социальной газификации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очевидно, что каждый дом должен быть готов к тому, чтобы обеспечить его теплом. Это и разводка, это все необходимые меры безопасности — дымоход и так далее. Вентиляция, <...> но это стандартные мировые требования», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор поручил главам муниципалитетов составить список добросовестных компаний по каждому округу Подмосковья.

«Список (фирм - ред.), который глава может рекомендовать или <...> предложить компании к выполнению качественных работ. Чтобы потом люди не бегали за подрядчиками и ни в коем случае не получили бы ущерб», — подчеркнул Воробьев.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она предполагает проведения в населенных пунктов газопровода бесплатно до границ участков. Проведение газа на территории домовладения остается за собственников. В Подмосковье это можно сделать в рамках комплексного договора.

Ранее Воробьев поручил подробно информировать жителей Подмосковья о ходе реализации программы социальной газификации и ее сроках.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>