РИАМО - 31 янв. В настоящее время количество операторов службы «122» увеличили до 1744 сотрудников, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Мы увеличили количество наших операторов до 1744 человек. С этого дня – с понедельника - это практически плюс 500 операторов в смену. На сегодняшний день время соединения с оператором сократилось практически до 1,5 минут», — сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

В Подмосковье, как и в других субъектах России, зафиксирован всплеск новых случаев заражения коронавирусом. Это связано с распространением омикрон-штамма.

Для того, чтобы защитить свое здоровье и спасти жизнь, нужно сделать прививки от коронавируса, а через полгода пройти ревакцинацию.