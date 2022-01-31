РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 489 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 35 013 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

11 470 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 760 914 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 325 человек. Выздоровели и выписались 626 312 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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