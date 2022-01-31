РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. В Балашихе за минувшие сутки выявили 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 40 289 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

11 470 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 760 914 случаев инфицирования. Скончалось 13 325 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 626 312 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.