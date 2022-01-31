РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 янв. Из магазина в подмосковном Домодедове изъяли 570 бутылок нелегального алкоголя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов на ул. Новой был выявлен в результате проведенных правоохранителями городского округа оперативно-разыскных мероприятий.

«При проверке магазина полицейские обнаружили и изъяли более 570 бутылок алкогольной продукции на общую сумму более 147 тыс. рублей. Установлено, что у организации отсутствовала соответствующая лицензия на осуществление продажи данного вида товара», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По подозрению в совершении противоправных действий в отдел полиции доставлена 48-летняя местная жительница. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.