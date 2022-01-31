РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. Мытищинское сообщество «Нежный бизнес» отметило 2 года со дня своего основания, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Участие в праздничном событии приняли лидеры движения, а также более 100 самых активных предпринимательниц. Руководитель сообщества «Нежный бизнес» в городах Мытищи, Королев, Пушкино Татьяна Яцкова отметила, что за 2 года число участников увеличилось с 70 до 237 человек.

«Мы очень рады, что многим интересно наше сообщество, многие хотят в него вступить, потому что видят результаты своих знакомых, которые начинали путь домохозяйками, а потом стали самозанятыми или оформили ИП. Видимо, мы делаем хорошее дело, стимулируем предпринимательниц показывать свой бизнес, официально оформлять свою деятельность», – сказала Яцкова.

По словам руководителя сообщества по Московской области Натальи Муравьевой, «Нежный бизнес» – это объединение женщин-предпринимательниц, основной целью которого является развитие бизнеса на территории Подмосковья.

«Однако мы нацелены и на гармоничное развитие женщины-предпринимательницы в культурной и социальной сферах. Сообщество появилось в Подмосковье в 2019 году, сегодня это уже общероссийский проект. На территории Московской области 54 муниципалитета, в которых открыты отделения «Нежного бизнеса». Что касается Мытищ, то в сообществе городского округа более 200 женщин-предпринимательниц», – отметила Муравьева.

В рамках праздничного события прошла презентация 3 дизайнерских коллекций одежды, представленных участницами сообщества, были проведены игра на знакомство «Интуитивный нетворкинг» и лотерея, призами в которой выступили сертификаты на услуги предпринимательниц, состоящих в «Нежном бизнесе». В завершение события самые активные участницы был награждены грамотами сообщества и благодарностями министерства промышленности, инвестиций и науки Московской области.