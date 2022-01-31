РИАМО - 31 янв. Подмосковным материнским капиталом можно будет оплатить подведение газопровода и покупку оборудования в рамках программы социальной газификации, заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Региональный материнский капитал был предусмотрен в Подмосковье при рождении второго ребенка в 2011-2016 годы. Номинал сертификата - 100 тыс. рублей. Его можно использовать при покупке жилья и для образования ребенка.

«Мы совместно с Минэнерго проработали и предлагаем дать возможность использовать средства сертификата для участия в программе социальной газификации, чтобы семья могла оплатить подведение газопровода и установку оборудования», - сказала Болатаева.

Она отметила, что для этого с 1 марта нужно будет подать заявление на портале Госуслуг.