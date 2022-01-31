РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Спасатели Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают контролировать обстановку на водоемах Балашихи, толщина льда на них в понедельник варьируется от 0 до 40 см, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы региона. 31 января спасатели 201-й ПСЧ Ногинского ТУ «Мособлпожспас» провели профилактические рейды и измерили толщину льда на реках, озерах и прудах Балашихи. Средняя толщина льда составляет 0 - 40 см.

Работники противопожарно-спасательной службы побеседовали с жителями округа и напомнили им о запрете выхода на тонкий лед, порекомендовали не рисковать собственной жизнью.

В ходе профилактических рейдов спасатели раздали профилактические листовки «Осторожно тонкий лед!».