РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 янв. По 6 февраля на территории Щелкова проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Госавтоинспекторы проверяют соблюдение правил безопасности при перевозке граждан и багажа, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Особое внимание будет уделено наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использованию при перевозках несовершеннолетних пассажиров, а также соблюдению водителями указанной категории транспортных средств правил дорожного движения.

Кроме того, Госавтоинспекторы выявят транспортные средства, на которые незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси.