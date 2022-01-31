РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. В Никольском пределе Воскресенского храма подмосковного Подольска состоялся первый в текущем году волонтерский молебен, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Первый в текущем году сбор волонтеров Подольского благочиния на общий молебен прошел 30 января. Отслужил его духовник волонтерского движения «Милосердие - Подольск» священник Александр Никитин.

Традиционно все добровольцы приняли участие в чтении акафиста святителю Спиридону Тримифунтскому, покровителю волонтерского движения. После молебна они обсудили ряд срочных вопросов по оказанию помощи нуждающимся людям.