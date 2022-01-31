РИАМО - 31 янв. Одиноким подмосковным пенсионерам не нужно подавать заявление, чтобы получить доплату к пенсии, заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

С 1 января 2022 года одинокие и неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие более 10 лет в Подмосковье, ежемесячно будут получать доплату к пенсии до 17 тыс. рублей.

«Никаких заявлений подавать не нужно, выплата поступит автоматически. Первые денежные средства придут 25 февраля сразу за два месяца - январь и февраль», - сказала Болатаева.

Она отметила, что далее выплата будет поступать ежемесячно в автоматическом режиме.

«Мы всех этих пенсионеров знаем, обязательно оповестим», - сказала Болатаева.