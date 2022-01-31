РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 янв. В подмосковном Домодедове за минувшие сутки выявили 278 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 20 425 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье с 29 по 31 января выявили 33 629 случаев заболевания, из них 11 470 – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 760 914 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 325 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 626 312 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 122 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.