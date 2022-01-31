РИАМО - 31 янв. В Пресненском районе столицы на месте неэксплуатируемой школы построят детский сад на 225 мест, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Детсад появится по адресу: Стрельбищенский переулок, вл. 14. Сейчас на участке площадью 0,7 га находится неэксплуатируемое с 2011 года здание школы, которое подлежит сносу.

«На его месте запланировано строительство детского сада на 225 мест суммарной поэтажной площадью 4 625 кв. м. С этой целью участок будет предоставлен АНО «РСИ» в аренду на 5 лет», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, соцобъект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей, предусмотренных государственной программой Москвы «Развитие образования города Москвы».