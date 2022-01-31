РИАМО - 31 янв. В Московской области еженедельно проводится информирование жителей о сроках социальной газификации, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Начиная с прошлой недели мы обеспечили еженедельное информирование глав о планах работы на следующую неделю, отчетом за предыдущую неделю и четким планом работ по тем населенным пунктам, которые у нас на ближайший квартал», - рассказал Игорь Баранов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями министерств и главами городских округов.

Он добавил, что эти детальные планы работ нужно продублировать в СМИ и социальных сетях.

Также специалисты проинформировали жителей, которых будут газифицировать в феврале 2022 года. А 28 января была проведена адресная рассылка для жителей, которых ожидает газификация в марте.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она предполагает проведение в населенных пунктах газопровода бесплатно до границ участков. Проведение газа на территории домовладения остается за собственником. В Подмосковье это можно сделать в рамках комплексного договора.