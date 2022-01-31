РИАМО - 31 янв. Нуждающиеся многодетные семьи в Подмосковье смогут получить выплаты за счет регионального материнского капитала, подать заявление можно будет с 1 марта текущего года, заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Региональный маткапитал был предусмотрен в Подмосковье в 2011-2016 годах. Право на региональный материнский капитал возникло у семей, в которых с 1 января 2011 до 31 декабря 2016 года родился или был усыновлен как минимум второй ребенок.

«Андрей Юрьевич (Воробьев - ред.), вы давали поручение продумать дополнительные возможности по использованию сертификата на региональный материнский капитал. <...> Мы предлагаем дать возможность и произвести денежные выплаты в рамках этих сертификатов самым нуждающимся нашим семьям», — сказала Болатаева в ходе совещания губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что это касается семей, которые воспитывают от четырех и более детей, либо семей, где трое детей, если ребенок родился в 2021-м или родится 2022-2023 году.

«Эту выплату можно будет получить в течение двух лет по 50 тыс. рублей в этом и следующем годах. Уже с 1 марта эта мера начнет действовать. Для этого нужно будет подать заявление на региональном портале государственных услуг», — заключила министр.