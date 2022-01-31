РИАМО - 31 янв. За прошедшие выходные на Московской железной дороге очистили от снега 2,2 тыс. километров пути. Общее количество вывезенного снега составило 180 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба МЖД.

Сейчас уборка от снега пассажирской и путевой инфраструктуры продолжается в штатном режиме. На линии работает около 70 единиц снегоуборочной техники, в том числе пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины. В очистке путей и платформ от снега задействованы порядка 3 тыс. человек.

Железнодорожники осуществляют регулярный мониторинг погодной ситуации и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.

МЖД призывает пассажиров к неукоснительному соблюдению правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, контролировать детей.