РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы провели профилактические беседы с любителями подледного лова в Балашихе и напомнили им о правилах безопасности, сообщается на странице Ногинского теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В ходе патрулирования работники противопожарно-спасательной службы посетили 52 водоема Московской области, которые представляют интерес для рыбаков, в том числе и в Балашихе.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, спасатели обратили внимание рыболовов на соблюдение мер безопасности при выходе на лед и порекомендовали им выбирать маршрут заранее, опираясь на знания о глубине водоема и имеющемся течении.

«Также работники противопожарно-спасательной службы напомнили рыбакам, что самый прочный лед, имеющий синеватый или зеленый оттенок, без воздушных пузырьков. Ноздреватый лед, сформированный во время метели, имеет белый или матовый цвет и вдвое слабее прозрачного. Выходить на такой лед спасатели не советуют, так как он легко проламывается под ногами, часто без предупреждающего треска», – сказал Пестов.

Он добавил, что спасатели рассказали рыбакам и о снаряжении, которое можно использовать в качестве средств спасения.

По его словам, при попадании на хрупкий лед, на помощь может прийти пешня – длинная тяжелая палка с режущим инструментом на конце. Можно на нее опереться и, распределив нагрузку по льду, ползком выбраться с данного участка. Длинная веревка, оснащенная грузом на конце, поможет вытащить из полыньи рыбака.

«Спасалки, которые представляют собой два штыря, соединенных между собой веревкой, тоже могут помочь как самому рыбаку при провале под лед, так и единомышленнику, оказавшемуся в ледяной воде», – заключил Пестов.