РИАМО - 31 янв. На первой неделе февраля в Подмосковье и столице похолодает. В ночь на 4 февраля местами может ударить мороз до минус 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

До этого, в начале недели, в регионе ожидается снег. В результате снегопада, который пройдет в ночь на 1 февраля, сугробы увеличатся еще на 1 см. Температура будет сильно выше нормы и составит минус 6 – минус 1 градус. Из-за умеренного ветра видимость на дорогах ухудшится.

2 февраля ожидаются небольшие осадки. Ночью будет минус 5 – минус 3 градуса, а затем температура понизится до минус 8 – минус 6 градусов.

3 февраля еще похолодает. Ночью будет облачно с прояснениями, температура составит минус 12 – минус 10 градусов, местами столбики термометров опустятся до минус 18 – минус 16 градусов. Днем ветер ослабнет, температура немного повысится — до минус 10 – минус 5 градусов.

4 февраля при переменной облачности и неустойчивом ветре температура ночью местами опустится до минус 20 градусов, днем будет минус 15 – минус 10 градусов. Это почти на 5 градусов ниже нормы.

В грядущие выходные в Московском регионе снова ожидается снегопад.

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