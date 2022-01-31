РИАМО - 31 янв. Московское областное управление ФАС России включит ООО «Трансстрой» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушения условий исполнения контракта, заключенного с администрацией городского округа Ступино, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ранее управление строительства администрации Ступина заключило с ООО «Трансстрой» контракт на выполнение работ по сносу жилого дома на Донбасской улице. Однако общество нарушило контракт и администрация расторгла соглашение в одностороннем порядке.

Администрация округа предоставила сведения о действиях общества в УФАС Подмосковья. На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении «ООО Трансстрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.