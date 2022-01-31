РИАМО - 31 янв. Шесть льгот комплексно оформляют многодетным семьям при рождении ребенка Подмосковье. Для их получения нужно лишь одно заявление, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«С января 2022 года мы сделали комплексную услугу для многодетных семей. При рождении ребенка в подмосковном роддоме мы сразу оформляем шесть льгот для наших многодетных родителей», — сказала Болатаева в ходе совещания губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По ее словам, родители получают удостоверение многодетной семьи, социальную карту, компенсацию за оплату ЖКУ, запись в детский сад, выплату на школьную форму и питание в школе.

«Раньше для этого необходимо были подать шесть заявлений, приложить к ним по три справки, дождаться приглашения в МФЦ с оригиналами документов. Потом они передавались в отделы соцзащиты, где принимались отдельные решения. Сейчас достаточно подать одно заявление сразу на шесть услуг, никуда приходить больше не нужно», — пояснила Болатаева.

Она отметила, что в регионе стремятся к тому, чтобы в будущем услуги предоставляли проактивно — вообще без подачи каких-либо заявлений от граждан.