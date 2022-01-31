РИАМО - 31 янв. В 2022 году по плану общей социальной газификации в Московской области еще догазифицируют 75 тыс. домовладений, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«По президентскому проекту нам необходимо догазифицировать 285 населенных пунктов, это потенциал 115 тыс. домовладений (за 2021 и 2022 гг. – прим ред.)», - рассказал Игорь Баранов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями министерств и главами городских округов.

Он добавил, что за 2021 год было догазифицированно 1 113 населенных пунктов, удалось создать потенциал для газификации 40 тыс. домовладений. Также за 2021 год проложили 670 уличных сетей, а еще получили по этим населенным пунктам 12,6 тыс. заявок.

В 2022 году планируется догазифицировать 1 692 населенных пункта с потенциалом 75 тыс. домовладений. В первом квартале будет догазифицированно 295 насланных пунктов с потенциалом газификации около 13 тыс. домовладений. На сегодняшний день по адресам первого квартала заключено около 9% договоров.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она предполагает проведение в населенных пунктах газопровода бесплатно до границ участков. Проведение газа на территории домовладения остается за собственником. В Подмосковье это можно сделать в рамках комплексного договора.