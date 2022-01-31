РИАМО - 31 янв. В Подмосковье в 2022 году планируют обеспечить права 15 тыс. обманутых дольщиков. Важно, чтобы данная программа шла без отставаний и сбоев, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«По дольщикам мы хорошо идем. У нас 2022 год - 15 тысяч. И в следующем году мы заканчиваем программу», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он отметил, что важно, чтобы не было отставаний и сбоев.
«Прошу вас своевременно, инициативно выходить на группы, которые переживают о своем жилье, и своевременно информировать (в случае отставания - ред.)», - заключил Воробьев.
В 2021 году в Московской области восстановили права 20,1 тыс. обманутых дольщиков, которые купили жилье в 326 многоквартирных домах.
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