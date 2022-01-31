РИАМО - 31 янв. В подмосковной Истре планируют завершить строительство госпиталя 8 мая этого года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На прошлой неделе мы работали в Истре, инспектировали строительство госпиталя, который строим совместно с министерством обороны. Он будет сдан 8 мая», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что важно обеспечить парковочное пространство, дополнительную дорогу.

Поликлиника и стационар войдут в состав Истринской областной клинической больницы. Стационар рассчитан на 160 коек. В нем разместятся терапевтическое, хирургическое, травматологическое, гинекологическое и реанимационное отделения. Также в здании будут созданы операционные для оказания плановой помощи, а еще экстренной помощи, будет возможность телеконсультаций с ведущими медучреждениями страны.