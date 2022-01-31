РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. В прошлом году мероприятия по социальной газификации завершены в 31 населенном пункте городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Это 203 жилых дома, в том числе по 29 населенным пунктам высокого и среднего приоритета. А также по двум населенным пунктам, запланированным к завершению газификации в 2022 году (Болтино, Юдино).

Акты завершения выполненных мероприятий соответствуют оформленным карточкам социальной газификации. План на текущий год составляет 53 населенных пункта.

По информации, предоставленной филиалами «Север» и «Северо-Запад» АО «Мособлгаз», на I квартал 2022 года запланировано начало строительно-монтажных работ в населенных пунктах Фелисово, Новосельцево, Поведники, Румянцево.