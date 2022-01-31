РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Около 100 детей в 3 возрастных категориях стали участниками первого этапа Открытого первенства Балашихи по гигантскому слалому, второй этап соревнований состоится 13 февраля, сообщается на сайте администрации муниципалитета

Первый этап открытого первенства прошел 30 января на базе горнолыжного комплекса «Лисья гора» и стал частью фестиваля зимних видов спорта.

По словам начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никиты Тарасевича, горнолыжные соревнования в округе проходят уже не в первый раз, но накануне и во время Олимпиады-2022 проводится фестиваль зимних видов спорта, в который включили самые яркие и зрелищные дисциплины.

«Фестиваль стартовал традиционным турниром по хоккею на кубок Юрия Ляпкина. В планах — организация соревнований по лыжным гонкам и биатлону в Акатове, а также хоккейный чемпионат на открытом воздухе на стадионе «Строитель», — сказал Тарасевич.

Балашиху на соревнованиях представляли около 30 юных горнолыжников. Каждому участнику предоставляют по 2 попытки. Победителей определяют по лучшему времени и по сумме 2 спусков.

Тренер спортшколы «Лиски» Александр Гераськин пояснил, что первенство Балашихи по горным лыжам среди детей проводятся на «Лисьей горе» около 5 лет. В них участвуют дети от 8 лет и старше.

«Ребята получают неоценимый спортивный опыт. Дети должны быть хорошо подготовлены. Ведь эта трасса — одна из самых сложных в столичном регионе. Она довольно крутая в верхней части, есть много перепадов, а длина составляет около 300 м», — отметил Гераськин.

Соревнования для детей 2011 г. р. и младше организованы горнолыжной школой «Лиски» при поддержке администрации Балашихи. В слаломе-гиганте участвовали лыжники спортивных школ и клубов со всей Московской области.

Второй этап Открытого первенства Балашихи по горнолыжному спорту состоится 13 февраля. На нем определят победителей и призеров в слаломе.