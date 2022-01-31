РИАМО - 31 янв. Вторую неделю подряд в кафе и рестораны столицы приходит все меньше гостей. По словам московского омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Сергея Миронова, за последнюю неделю трафик упал на 40-50%, сообщает газета «Ведомости».

Снижение количества клиентов в отрасли связывают с резким ростом заболеваемости коронавирусом и стремительным распространением омикрон-штамма.

Больше всего в сложившейся ситуации страдает фастфуд - точки общественного питания такого типа потеряли 27% посетителей.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров связал сложившуюся статистику с продлением антиковидных мер в столице. 18 января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении требований по переводу 30% сотрудников на удаленку до 1 апреля. Из-за этого пострадали прежде всего рестораны, предоставляющие бизнес-ланчи.

Миронов считает, что через 2 недели трафик может начать расти, но все будет зависеть от обстановки.

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