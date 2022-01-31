РИАМО - 31 янв. В течение первой недели февраля в Подмосковье и столице ожидаются снег, гололедица, к концу недели ночью подморозит до минус 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В начале недели влияние на погоду окажет очередной циклон. 1 февраля будет облачно, ночью пройдет снег. В Москве будет минус 3 – минус 1 градус, в области — минус 5 – 0 градусов. Днем временами пройдут снег и мокрый снег. Температура в столице составит минус 1 – плюс 1 градус, в Подмосковье — минус 4 – плюс 1 градус. Образуется гололедица.

В середине недели атмосферное давление в Московском регионе вырастет. 2 февраля пройдет небольшой снег. В течение суток столбики термометров в столице покажут минус 5 – минус 3 градуса, в Подмосковье — минус 8 – минус 3 градуса. Ожидается гололедица.

3 февраля ночью прогнозируется небольшой снег. Температура в столице ночью составит минус 8 – минус 6 градусов, в Подмосковье — минус 11 – минус 6 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, снег ожидается только местами. В Москве будет минус 6 – минус 4 градуса, в области — минус 9 – минус 4 градуса. По-прежнему ожидается гололедица.

В конце рабочей недели снова ожидается приближение циклона с северо-запада. Снег и ветер начнут усиливаться. 4 февраля еще ожидается небольшой снег, а ветер пока будет слабым. Ночью температура составит минус 12 – минус 7 градусов, днем — минус 9 – минус 4 градуса. 5 февраля прогнозируется снег. Ночью будет минус 14 – минус 9 градусов, днем — минус 9 – минус 4 градуса.