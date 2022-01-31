РИАМО - 31 янв. Главам муниципальных образований нужно доходчиво рассказать жителям о развитии территорий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Знаю, что главы начинают отчитываться перед жителями своих округов, (нужно – ред.) максимально доходчиво рассказать о решении задач, вопрос развития территорий», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что каждый отчет главы должен быть содержательным и полезным.

Ранее губернатор в ходе обращения к жителям и депутатам Мособлдумы отметил важность командной работы по развитию региона. Он подчеркнул, что тут играет роль синергия, ориентированность на результат. Ключевым является поиск способов решения важных вопросов.