РИАМО - 31 янв. Комиссия УФАС России по Подмосковью установила обстоятельства, которые подтвердили нарушения порядка организации и проведения торгов по реализации заложенного имущества, сообщает пресс-служба УФАС.

Комиссия рассмотрела жалобы ООО «Фонд недвижимости» и ООО «Инвест-МСК» на действия (бездействие) организатора торгов – ООО «ВЕБ» – и оператора торговой площадки – ООО «Авангард» – при организации и проведении торгов по реализации заложенного имущества.

Согласно жалобам организатор торгов и оператор не обеспечили работу программных и технических средств торговой площадки. Из-за этого заявители не смогли принять участие в торгах, к которым были допущены.

Комиссия УФАС, изучив представленные доказательства и выслушав позицию участвующих в рассмотрении жалоб лиц, установила обстоятельства, которые подтвердили нарушения порядка организации и проведения торгов.