РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. С 24 по 30 января в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,8 тыс. обращений от жителей округа, сообщил начальник ведомства Евгений Романцев в понедельник на оперативном совещании.

«За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России «Люберецкое» поступило 1,8 тыс. обращений от граждан. Возбуждено 28 уголовных дел, из них 26 раскрыто по горячим следам», - сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю было зафиксировано 276 ДТП с двумя пострадавшими.