РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 янв. Три площадки от Домодедова участвуют в голосовании на портале «Добродел» по определению площадок в Московской области для заключения брака в торжественной обстановке вне загса, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В голосовании участвуют аэропорт Домодедово, набережная в парке «Елочки» и спортивный комплекс «Легенда».



Проголосовать за площадку можно по ссылке.