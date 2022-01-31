РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 янв. Жителей Королева просят убрать машины с проспекта Королева, там будут убирать и вывозить снег, сообщил глава города Игорь Трифонов.

1 февраля на проспекте Королева пройдет уборка снега. В частности, помимо дороги планируется уборка парковочных карманов.

«Большая просьба во вторник, 1 февраля, с 9:00 до 14:00 освободить парковочные карманы на проспекте Королева. Пройдет уборочная техника», - написал Трифонов в своем Instagram-аккаунте.