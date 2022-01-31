РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. За неправильную парковку в Люберцах с 24 по 30 января на штрафную стоянку переместили 92 транспортных средства, сообщил заместитель главы администрации горокруга Александр Сорокин в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Перемещено на штрафную стоянку 92 автомобиля, привлечено к административной ответственности 160 водителей. Общая сумма штрафов составила 767 тыс. рублей», - сказал Сорокин.

Он добавил, что на прошедшей неделе проводились работы по борьбе с незаконной парковкой большегрузного автотранспорта. К административной ответственности привлечено 68 водителей, эвакуировали 3 единицы транспорта.

В социальные сети и систему «Добродел» поступило 49 обращений граждан.