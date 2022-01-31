РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Два мобильных пункта вакцинации будут работать в подмосковном Подольске на текущей неделе, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На текущей неделе будут работать два мобильных пункта вакцинации: в гипермаркете «Глобус» с 31 января по 4 февраля с 9:00 до 14:00, 5 февраля - с 9:00 до 13:00; в помещении общественной палаты (улица Кирова, дом №4) c 31 января по 4 февраля с 9:00 до 12:00.

На других точках, где ранее горожане могли сделать прививку, работа на текущей неделе организовываться не будет.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>