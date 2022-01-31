РИАМО - 31 янв. На территории Москвы в 2021 году появилось 8 гостиниц, их номерной фонд - 1005 номеров, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«За период с 2011 по 2021 годы в столице было построено 65 гостиниц с номерным фондом 11 800 номеров. Перед правительством Москвы по-прежнему стоит задача нарастить объемы строительства гостиниц, обеспечивая появление в столице отелей различного формата, в том числе и с участием международных брендов», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что только в прошлом году в городе появилось 8 гостиниц, которые включают 1005 номеров.

Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в 2021 году в городе построили Hampton by Hilton на 147 номеров, многофункциональный комплекс «Краснопрудный» на 268 номеров, многофункциональный комплекс «Китайский деловой центр «Парк Хуамин» на 340 номеров.

Кроме того, специалисты провели работы по реконструкции здания АТС под гостиницу Accor Hotels. Объект рассчитан на 118 номеров.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц. Благодаря реализации указанной программы в мегаполисе будет развита гостиничная инфраструктура, увеличится номерной фонд. Также реализация программы привлечет инвестиции в отрасль города, а еще будет способствовать эффективному использованию городского нежилого фонда.