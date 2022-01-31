РИАМО - 31 янв. Около 70 тыс. человек используют систему Face Pay при оплате проезда в столичном метро, сообщил заммэра Москвы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

«Почти 70 тыс. человек пользуются Face Pay в метро Москвы, а около 5,5 тыс. ежедневно оплачивают поездку таким способом. Вы заходите в метро, ни к чему не прикасаетесь при входе, при оплате проезда. Система вас узнает, и вы свободно проходите дальше» — сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что способ оплаты с помощью Face Pay является наиболее безопасным в период пандемии. Так, система распознает лицо пассажира даже при наличии на нем маски.

Система оплаты проезда по биометрии - Face Pay - была запущена на всех станциях московского метро в октябре 2021 года. Для использования сервиса к приложению «Метро Москвы» необходимо привязать свою банковскую карту и «Тройку».

После этого пассажир сможет оплачивать проезд, посмотрев в камеру перед турникетом. Деньги за проезд будут списываться автоматически.

Виртуальная «Тройка» или Face Pay: как оплатить проезд в московском метрополитене>>