РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. В Подольске уволят сотрудника полиции, который выстрелил в результате дорожного конфликта на Боровском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Подольск.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступила информация о том, что на дублере Боровского шоссе, у дома №2А Москвы произошел дорожный конфликт между водителями легковых автомобилей, в ходе которого один из них произвел выстрел из предмета похожего на пистолет, после чего с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан житель Подольска, подозреваемый в данном противоправном деянии, который, как установлено, является сотрудником одного из подразделений УМВД России по Подольску. В отношении полицейского следственными органами принято процессуальное решение.

Руководством УМВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой, данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.