РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 янв. В Щелковском историко-краеведческом музее 5 февраля пройдут две экскурсии «Цвет: способ жизни» и «Щелково в 1946-1986 годах», сообщается на сайте музея.

Сборная экскурсия для детей «Цвет: способ жизни» состоится в 11:00. Экскурсия сопровождается мастер-классом «Эксперименты с цветом». Участникам рекомендовано иметь с собой фартук, стоимость - 150 рублей.

В 15:00 пройдет экскурсия «Щелково в 1946-1986 годах», которая будет сопровождаться интерактивом «Ароматы прошлого». Стоимость участия в экскурсии - 100 рублей.