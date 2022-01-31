РИАМО - 31 янв. В воинской части противовоздушной обороны, находящейся на территории Подмосковья, военный-контрактник застрелил солдата-срочника. По предварительным данным, выстрел пришелся в голову, срочник погиб, сообщает ТАСС.

«Инцидент произошел утром в понедельник в комнате вооружения войсковой части ПВО», - сообщил источник агентства.

Известно, что часть находится в деревне Троице-Сельцо в городском округе Мытищи.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего неизвестны, на месте работают оперативные службы.

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