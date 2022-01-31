РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Уроженец ближнего зарубежья украл из подъездов домов в микрорайоне Железнодорожный Балашихи 2 велосипеда и продал один из них, злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции по микрорайону Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 29-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении серии краж.
Она добавила, что при изучении записей камер видеонаблюдения, находившихся на подъездах домов, полицейские в тот же день установили и задержали подозреваемого в совершении противоправных деяний.
«Задержанный уже успел продать один из похищенных велосипедов, другой изъяли и вернули владельцу», – отметила Петрова.
В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Железнодорожным городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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