РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. С 24 по 30 января с городских дорог на территории Люберец вывезено 10 975 кубометров снега и 98 кубометров мусора, сообщил заместитель главы администрации горокруга Александр Сорокин в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

В рамках зимнего содержания автодорог проводились плановые работы по противогололедной обработке и очистке проезжих частей, пешеходных тротуаров и остановочных пунктов.

«На прошедшей неделе в работах по содержанию автомобильных дорог было задействовано 132 дорожных рабочих и 107 единиц спецтехники. На борьбу со снегопадом и в помощь дорожным службам задействована специализированная техника сторонних организаций в количестве 8 единиц», - сказал Сорокин.