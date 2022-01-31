РИАМО - 31 янв. Руководство МВД России осталось недовольно из-за модернизации IT-инфраструктуры ведомства. В МВД считают, что причиной этого стали проблемы при запуске и использовании отечественной вычислительной техники - серверов на российских процессорах «Эльбрус», пишет газета «Коммерсант».

Замглавы МВД России Виталий Шулика написал письмо в правительство РФ, в котором отметил, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» (производство АО МЦСТ) не поддерживают загрузку операционной системы с носителей данных. Из-за этого не обеспечивается достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных компонентов. Предлагается протестировать производительность процессоров при работе с российским системным софтом.

Ранее крупные отечественные потребители серверного оборудования также раскритиковали вычислительную технику на российских процессорах.

В последние годы российские власти выделяют средства отечественным производителям процессоров. Средства получало АО «Байкал Электроникс», АО «НТЦ «Модуль» запрашивало деньги на создание суперкомпьютера, АО МЦСТ получало средства на разработку процессора «Эльбрус 32С» для оборонных целей.

В МЦСТ рассказали, что работают над улучшением показателей систем.

Гендиректор поставщика серверов для МВД РФ «Норси-Транс» Сергей Овчинников отметил, что существуют претензии от потребителей к производительности. В то же время Овчинников рассказал, что на смену процессорам «Эльбрус 8С» придут процессоры «Эльбрус 8СВ», в которых исправлены многие недочеты. В I квартале этого года начнутся поставки «Эльбруса 16С».

Овчинников также считает, что проблемы совместимости процессоров и софта можно решить.