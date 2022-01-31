РИАМО - 31 янв. Уборка снега с улиц, дорог, дворовых территорий и парковок проводится в Москве непрерывно. В течение светового дня от снега очищают кровли зданий и выступающие элементы на фасадах, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На столичных улицах работает спецтехника, погрузка и вывоз снега проводятся постоянно. Автомобилистов призвали к аккуратности на дорогах.

В понедельник в Москве ожидается снегопад, температура воздуха составит от минус 1 до минус 3 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что североатлантический циклон «Надя» может принести в столицу около четверти от месячной нормы осадков. Сугробы в городе могут вырасти до 50-52 см.