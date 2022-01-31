РИАМО - 31 янв. В первый день февраля в столице может выпасть почти 10% месячной нормы осадков, которая в последнем зимнем месяце составляет 36 мм, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ночь на 31 января на ВДНХ и у МГУ выпало по 2 мм осадков, на Балчуге — 3 мм. После 18 часов снегопад в городе продолжится. За день выпадет еще 1-2 мм осадков.

В ночь на 1 февраля выпадет 2-3 мм осадков, днем местами выпадет до 1 мм осадков. В сумме это составляет почти 10% месячной нормы.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы.