РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. Более 5 тыс кубометров снега собрали и вывезли с региональных дорог городского округа Люберцы за прошедшую неделю, сообщил начальник отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин на оперативном совещании в понедельник.

«За отчетный период вывезено и утилизировано 193 кубометра мусора, снега вывезено более 5 тыс. метров кубических», - сказал Крупенин.

По его словам, за отчетный период проводилась также уборка остановочных павильонов, ежедневно убирали урны, также коммунальщики сгребали снег с проезжей части, очищали и обрабатывали тротуары и дороги, устанавливали дорожные знаки, меняли стеклоблоки в автопавильонах. Всего задействовали 47 рабочих и 37 единиц спецтехники.