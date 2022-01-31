РИАМО - 31 янв. В ходе проверки в 2 барах и 2 ресторанах, расположенных в Центральном административном округе, были выявлены нарушения антиковидных норм. Заведениям грозит закрытие на 90 суток, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Романов.

«Объединением совместно с сотрудниками полиции был проведен мониторинг соблюдения объектами общепита режима повышенной готовности в 8 заведениях общественного питания в ЦАО», - рассказал Романов.

Было установлено, что в барах Hidden Bar и Let's Rock, а также ресторанах Gusto и Ketch Up сотрудники находились без средств индивидуальной защиты. Некоторые носили защитные маски на подбородке.

«Обеденные столы были размещены на расстоянии менее 1,5 метров между посадочными местами», - добавил Романов.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований заведениям грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. Если будет установлено, что нарушения привели к причинению вреда здоровью человека, штраф увеличится до 1 млн рублей либо организацию ждет приостановление деятельности сроком до 90 дней.

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